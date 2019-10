Europa begroot 281,2 miljard meer dan het uitgeeft

In 2018 was er een verschil van 281,2 miljard euro tussen de vastleggingen - de kosten voor aangegane engagementen - en de effectieve betalingen. Een nieuw record.

'Dat blijkt uit het jaarverslag van de Europese Rekenkamer. Concreet betekent dit dat de Europese Unie 281,2 miljard euro in de begroting van 2018 had voorzien voor projecten allerhande, maar dat dat geld uiteindelijk niet werd uitgegeven.

Stijgende betalingsachterstand

De Europese begroting bestaat uit vastleggingen en betalingen. Door een combinatie van hoge vastleggingen en lage betalingen zit daar echter telkens een verschil op. Dat verschil, de zogenaamde betalingsachterstand, gaat al enkele jaren in stijgende lijn. In 2018 bereikte het een nieuw record. De Europese Commissie verwacht bovendien dat de betalingsachterstand nog verder zal stijgen tot 313,8 miljard euro in 2023.

De betalingsachterstand houdt een zeker risico in, zeker omdat er vanaf 2021 een nieuwe meerjarenbegroting van start gaat. Als betalingen die in het huidige budget zijn vastgelegd, verschuiven naar de nieuwe begroting, bestaat de kans dat er in de eerste jaren van het nieuwe budget niet genoeg betalingskredieten beschikbaar zullen zijn om alle verschuldigde bedragen te dekken, waarschuwt de Rekenkamer.

Te veel beloftes

Voorzitter Klaus-Heiner Lehne zei vorig jaar al dat de Europese Unie maar beter niet meer belooft dan ze effectief kan waarmaken. Vooral de Centraal- en Oost-Europese lidstaten krijgen het voor hen gereserveerde geld maar moeilijk volledig besteed. Maar eigenlijk slagen alle lidstaten daar sinds 2011 almaar minder in.

De Europese uitgaven waren in 2018 goed voor 156,7 miljard euro, wat overeenkomt met 2,2 procent van de totale overheidsuitgaven van alle lidstaten en 1 procent van het bruto nationaal inkomen van de EU