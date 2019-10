'VS zullen zich niet volledig terugtrekken uit Syrië'

Donald Trump minimaliseert zijn plotse aankondiging om Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Tegelijk wijst hij op de soevereiniteit van Turkije en haar beslissingen..

De Verenigde Staten gaan zich niet volledig terugtrekken uit Syrië. Dat heeft een hoge Amerikaanse functionaris aan de pers meegedeeld. De beslissing van Donald Trump om Amerikaanse soldaten dichtbij de Turkse grens terug te trekken, zou slechts een 50 à 100 leden van de speciale eenheden betreffen. Die zouden intern naar ander basissen worden overgeplaatst. ‘Er is dus geen sprake van een terugtrekking uit Syrië’, luidt het.

Na een telefoongesprek tussen president Trump en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan kondigde het Witte Huis zondagnacht aan dat Amerikaanse troepen zich uit het noorden van Syrië gingen terugtrekken. De aankondiging kwam er nadat Turkije zaterdagavond liet weten een invasie van het gebied te plannen. Turkije wil het noorden van Syrie al maandenlang aanvallen. Het gebied is immers de thuisbasis van de pro-Koerdische militie YPG.

YPG is gelinkt aan de separatistische, Koerdische PKK die zowel door de EU, de VS als Turkije bestempeld wordt als een terreurbeweging. Tegelijk is het een oude bondgenoot van de VS in de oorlog tegen terreur­beweging IS.

Turkije en de VS onderhandelen al langer over een ‘bufferzone’ in Syrië, want Turkije duldt geen autonoom gebied onder leiding van Koerdische separatisten aan zijn landsgrens. ‘De orders zijn gegeven, de plannen voor een operatie vanuit de lucht en op de grond liggen op tafel’, zei Erdogan zaterdagavond.

Kritiek binnen republikeinse rangen

De plotse beslissing van Trump botste op heel wat kritiek binnen de eigen rangen. Onder meer Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, stelde dat een terugtrekking de Amerikaanse nationale veiligheid zou ondermijnen.

Volgens The Washington Post liet McConnell in een zeldzame publieke uiting van onenigheid met de president weten dat een overgrote meerderheid in de senaat het niet eens was met de abrupte beslissing van de president. Hij opperde bovendien de mogelijkheid van een veto om de beslissing tegen te gaan. ‘Een snelle terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië zou alleen Rusland, Iran en het Assad-regime ten goede komen’, luidde het. Bovendien zou de beslissing ‘ het risico vergroten dat IS en andere terroristische groeperingen de kans krijgen zich te hergroeperen.’ McConnell vroeg de president dan ook zijn plan ter herbekijken. Volgens CNN liet Trump maandag weten dat hij ‘aan niemands kant’ stond – noch aan die van de Turkse overheid, noch aan die van de Koerdische troepen in het gebied.

Turkse soevereiniteit

De hoge Amerikaanse functionaris meldde dat het Pentagon intussen aan de Turken heeft uitgelegd dat een complete invasie een ‘slecht idee’ zou zijn en dat Ankara haar verantwoordelijkheid moet opnemen in geval van een humanitaire crisis of een heropleving van IS. De demarche van de Amerikaanse president Donald Trump betekent geen ‘groen licht’ voor een afslachting van de Koerden en Washington. Trump waarschuwde Turkije eerder al dat dat de economische vergelding niet mals zou zijn als hij oordeelt dat een actie van het land ‘te ver gaat’. Tegelijk liet de hoge functionaris weten dat de VS zich niet in de positie bevinden ‘om eventuele maatregelen die Turkije neemt met betrekking tot Syrië aan te vechten’.