Missie: mijnenveld. Waarom de eerste minister van Samenleven een heftige opdracht wacht

Een minister van Samenleven, dat hadden we nog niet gehad. De nieuwe Vlaamse regering heeft er wel één. Of toch een minister die zichzelf graag zo noemt. En diens missie is niet min.

Bart Somers van Open VLD solliciteerde zelf – nadrukkelijk – voor de portefeuille van Inburgering in de Vlaamse Regering. Dat is een mijnenveld, beseft hij. En de missie is niet min, zegt senior writer Bart Brinckman. Somers is de minister die de steile opmars van het Vlaams Belang moet stuiten voor de regering-Jambon.

