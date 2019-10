Als er ooit een monument wordt opgericht voor de geschiedschrijving van de Belgische popmuziek, dan mag het hoofd van Jan Delvaux worden uitgehouwen in een rots in Dinant. Maar ook de Canvas-reeks Belpop verdient hulde.

Het nieuwe seizoen begon maandagavond met Novastar. ­Omdat een zanger een groep is, ging het over Joost Zweegers, die als kind al wou zingen en entertainen. Zo zagen we hem in een familiefilmpje ...