De Britse prinsen William en Harry, en hun echtgenotes Catherine en Meghan bundelen hun krachten voor een campagnevideo omtrent geestelijke gezondheid.

De royals zijn zelf niet te zien in de video, maar nemen de voice-over voor hun rekening. Op de beelden zelf zijn verschillende bekendheden te zien. ‘Iedereen kent het gevoel dat het leven soms te veel wordt’, zegt prins William. ‘We zijn gestresseerd, triest, angstig of slapen slecht. En we denken dat we er niets aan kunnen doen.’

Daarna gaan Meghan, Catherine en prins Harry verder, en leggen ze uit hoe Every Mind Matters werkt.

De video werd vanavond uitgezonden om 21.45 Belgische tijd op verschillende Britse zenders en werd bekeken door ongeveer 10 miljoen Britten die dan voor de buis zaten.

De video is de start van de campagne ‘Every mind matters’, dat meer aandacht vraagt voor mentale gezondheid. Op de website van de organisatie staan tips ‘om te helpen beter voor onszelf te zorgen’.

Volgens de Britse media is het uitzonderlijk dat de koninklijke familie meewerkt aan een campagne, maar voor dit thema maakten ze een uitzondering. Het is niet de eerste keer dat ze zich inzetten voor meer aandacht omtrent mentaal welzijn. Prins William ging in mei in gesprek met voetballers en de Engelse bondscoach. Ze praatten toen ook over emotionele problemen. Twee jaar geleden waren de broers William en Harry openhartig over het verlies van hun moeder, 20 jaar naar haar dood.