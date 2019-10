Voetbalbond buigt zich over licentie KV Mechelen na klacht van Beerschot

De Licentiecommissie van de voetbalbond behandelt dinsdag de klacht van Beerschot tegen de licentie van KV Mechelen. De kans dat Malinwa de competitie moet staken in het huidige seizoen lijkt uiterst klein. Maar volgend jaar loopt het wel een risico. Om problemen te vermijden, past KV Mechelen vermoedelijk zijn eigendomsstructuur aan.

Verliest KV Mechelen met onmiddellijke ingang zijn licentie en moet het zich terugtrekken uit de competitie 2019-2020? Over die vraag buigt de Licentiecommissie zich dinsdagmiddag.

KV Mechelen kreeg op 10 april een proflicentie voor het seizoen 2019-2020, maar werd op 17 juli veroordeeld voor matchfixing door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Ook vier bestuurders werden veroordeeld.

Nog dezelfde dag diende Beerschot een klacht in tegen de licentie van KV Mechelen. De Antwerpenaren baseerden zich op een e-mail van oud-bondsvoorzitter Gérard Linard, die op 24 november 2018 KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans op non-actief zette. De reden? Hij was in opspraak gekomen in de zaak-Propere Handen. Timmermans was op dat ogenblik lid van het Uitvoerend Comité, toen nog het hoogste bondsorgaan. Ook Paul Allaerts, algemeen directeur van Moeskroen, werd om dezelfde reden tijdelijk geschorst als lid van het Uitvoerend Comité.

Beerschot zal aanvoeren dat KV Mechelen zijn licentie niet had mogen krijgen. Het bondsreglement schrijft zwart op wit voor dat de licentie niet mag worden toegekend als een lid geschrapt of geschorst is door een Belgische of buitenlandse sportinstantie. Met Johan Timmermans was er een lid van KV Mechelen geschorst door de bond.

KV Mechelen verdedigt zich door te zeggen dat een e-mail van de bondsvoorzitter niet volstaat als bewijs van schorsing. Het voert ook aan dat de schorsing tijdelijk was en dat Beerschot de klacht onmiddellijk had moeten indienen in plaats van te wachten tot na de veroordeling in de zaak-Propere Handen.

Handen verbranden

Volgens insiders is de kans klein dat Beerschot zijn slag thuishaalt. Het vergt immers de onmiddellijke terugtrekking van KV Mechelen uit het huidige seizoen. Het is een verregaande maatregel waaraan de leden van de Licentiecommissie allicht hun handen niet willen verbranden.

Voor de licentie voor volgend seizoen liggen de kaarten anders. De Licentiecommissie onderzoekt traditioneel in maart de dossiers, om in april een uitspraak te doen. KV Mechelen verwacht een klacht van de ploeg die dit seizoen laatste zal eindigen. Om geen juridische risico’s te nemen, kiest het allicht voor een nieuwe eigenaarsstructuur. Alle leden die veroordeeld werden door het BAS, worden ver van de club gehouden.

Financieel directeur Thierry Steemans, hoofdaandeelhouder Olivier Somers en sportief directeur Stefaan Vanroy traden al eerder terug en verkochten al hun aandelen. Timmermans had geen aandelen, maar legde al zijn mandaten neer. In augustus trok hij zich terug als bestuurder in de vzw van de jeugd.