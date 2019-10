Onderzoek geopend naar Greta Thunberg-pop aan brug in Rome

Het parket in Rome heeft een onderzoek geopend naar een bedreiging aan het adres van klimaatactiviste Greta Thunberg (16). Onbekenden hebben een pop naar haar beeltenis opgehangen aan de Via Isacco Newton brug in Rome.

Aan de pop, die twee lange vlechten had, was de boodschap ‘Greta is your god’ (Greta is uw god) bevestigd. De brandweer van Rome heeft de pop ondertussen verwijderd, beelden ervan gingen snel rond op sociale media.

Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma. pic.twitter.com/YXMXMJDA3D — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 7, 2019

De burgemeester van Rome, Virginia Raggi van de Vijfsterrenbeweging, veroordeelde de actie op Twitter. Ze vindt het een ‘schandelijke actie’ en betuigt haar steun aan Greta en haar familie, ‘van mezelf en alle Romeinen’. ‘Onze toewijding voor de klimaatproblematiek houdt niet op’, schrijft Raggi.

De voorzitter van de Democratische Partij Nicola Zingaretti veroordeelt het ‘macabere geweld’ van de daders, ‘die mensen met een andere mening niet respecteren’.

De klimaatacties van Greta Thunberg weerklinken wereldwijd. Ze roept jongeren op om te staken voor het klimaat. Volgens de organisatoren waren er op 27 september een miljoen Italianen op straat gekomen om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek.