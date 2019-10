Gentse voyeur riskeert 30 maanden cel

De jeugdtrainer uit Gent die in maart 2018 opgepakt werd omdat hij vrouwen filmde in de kleedruimtes van het sportcomplex van HoGent en beelden op een voyeuristisch forum plaatste, riskeert 30 maand cel met uitstel onder voorwaarden.

Zelf vraagt de beklaagde een probatieopschorting. ‘Wat ik gedaan heb, kon niet door de beugel.’ De uitspraak valt op 21 oktober.

De politie kreeg begin vorig jaar verschillende klachten over de voyeuristische beelden van vrouwen die gemaakt werden in de kleedruimtes van het sportcomplex van de hogeschool. Midden maart 2018 werd de toen 41-jarige Mike D.B. uit Gent opgepakt bij drie huiszoekingen. Hij werd verhoord door de politie en legde bekentenissen af. Hij erkende dat hij de films maakte en dat hij de gebruiker was van de account op het voyeuristisch forum. De onderzoeksrechter in Gent liet de man aanhouden en hij verbleef een maand in de cel.

De man was jeugdcoach in een gevechtssportclub in de zaal van de hogeschool. Zowel de hogeschool als de vzw achter de sportclub hebben zich burgerlijke partij gesteld, naast een twaalftal slachtoffers. Het parket vorderde 30 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Zelf vraagt hij een probatieopschorting. Daarmee worden de feiten bewezen verklaard maar als hij zijn voorwaarden strikt naleeft, krijgt hij geen straf en behoudt hij zijn blanco strafblad.

Zijn advocate zoekt de oorzaak van de feiten in zijn ongelukkige jeugd. ‘Hij is opgegroeid in een gevoelsarme omgeving’, pleitte ze. ‘Hij mocht niet mee op schoolreis, vrienden mochten niet binnen en hij mocht zelfs niet apart slapen. Hij trok zich dan ook terug in de eigen controleerbare fantasiewereld waar wij geen vat op hebben.’

De man zelf zegt naar eigen zeggen in te zien dat hij fout was. ‘Wat ik gedaan heb, kon niet door de beugel. Dat zie ik nu zelf in.’ De man volgt intussen therapie en voelt zich daar goed bij. ‘De man die u nu ziet, is niet meer de man van maart 2018.’

Toch stelde de voorzitter zich vragen bij zijn gedrag. ‘U had het in uw chatgesprekken zelf over ‘teens’. U bent zelf vader van een dochter. Had u dan geen besef wat u deed?’ De man kon niet veel anders uitbrengen dan: ‘Wat ik gedaan heb, is verwerpelijk.’