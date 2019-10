Chauvinisme maakt niet altijd gelukkig

Voetbalsupporters gokken veel liever op winst van hun eigen nationale ploeg, dan te gokken op verlies. Maar ze worden daar niet gelukkiger van. Integendeel zelfs.

In een opmerkelijke studie onderzochten vier onderzoekers van de Warwick Business School in een laboratoriumexperiment tijdens het WK voetbal van 2018 of gokken op winst van hun favoriete voetbalteam supporters meer ‘emotionele voordelen’ oplevert dan gokken op verlies van diezelfde ploeg.

Chauvinisme loont niet

En de resultaten van het psychologisch experiment, die vorige week werden gepubliceerd, zijn enigszins verrassend te noemen. Niet dat de meeste Engelse supporters zeer weigerachtig waren te gokken op verlies van het eigen nationale team - net als de meeste supporters bleken zij erg chauvinistisch - wél dat zij bij een overwinning daar emotioneel gezien nauwelijks voor beloond werden.

Integendeel zelfs. Als het Engelse team op het voorbije WK de wedstrijd daadwerkelijk won, volgde er een scherpe daling van de zogeheten ‘emotionele voordelen’. Anders gezegd, ze opmerkelijk minder gelukkig en tevreden dan de Engelse supporters die vooraf bijvoorbeeld op een verlieswedstrijd van hun eigen team hadden gegokt of hun gokstrategie willekeurig hadden gespreid.

Ook in economie

De onderzoekers concluderen dan ook dat veel mensen te weinig - contra-intuïtief - tegen hun eigen favoriete ploeg durven te gokken. Enerzijds omdat ze de emotionele kost van zo’n negatieve gok overschatten en de emotionele voordelen van een correcte gok bij winst overschatten.

In vaktermen heet dat ‘disloyalty aversion’, de algemene wetenschap dat mensen liever hun risico op verlies minimaliseren dan hun kansen op winst te maximaliseren. En dat omdat ze vinden dat de lange termijnvoordelen om trouw te blijven aan hun eigen identiteit belangrijker zijn dan de financiële winst op korte termijn. Zo toonde eerder economisch onderzoek in de VS bijvoorbeeld aan dat beleggers om diezelfde redenen vaak overinvesteren in lokale activa en aandelen van hun eigen bedrijf.