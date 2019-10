Remco Evenepoel trekt streep onder seizoen met winst in Oostrozebeke: “Ben toe aan verdiende rust na schitterend jaar”

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) heeft vanmiddag de 75ste editie van het Herfstcriterium in het West-Vlaamse Oostrozebeke gewonnen. Het 19-jarige toptalent haalde het na 100 kilometer of 25 ronden in een sprint met drie van Julien Vermote en Mauri Vansevenant. Stijn Steels eigende zich de vierde plaats toe, Florian Vermeersch finishte als vijfde voor Victor Campenaerts.

Veel fans maakten maandag de verplaatsing naar Oostrozebeke om Evenepoel aan het werk te zien. “Mijn populariteit heeft natuurlijk te maken met de resultaten die ik behaalde dit seizoen”, vertelde de youngster. “Ik neem die gezonde drukte er maar al te graag bij. Het absolute hoogtepunt van mijn seizoen is voor mij toch het behalen van mijn zilveren medaille op het wereldkampioenschap tijdrijden. Natuurlijk was er ook die winst in de Clasica San Sebastian en de zege tijdens het Europees kampioenschap tijdrijden in het Nederlandse Alkmaar. Een tweede plaats op een wereldkampioenschap zet ik daar toch nog net iets boven. Zeker de manier waarop ik die behaalde.”

Remco Evenepoel reed in Oostrozebeke zijn laatste wedstrijd van het seizoen. “Ik ben straks toe aan een welverdiende rust. Dit na een schitterend jaar. Ik ga na een periode zonder fiets opnieuw rustig opbouwen. Wat met de mountainbike rijden, op de crossfiets, lopen, zwemmen, noem maar op. Gewoon fun beleven. Ik hoop dat ik volgend jaar verder kan doorgroeien. Maar nu wil ik er hier nog eens vol tegenaan gaan in dit criterium om dan de riem af te leggen.” (belga)