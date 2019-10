Informateurs: 'Nu moeten N-VA en PS in gesprek gaan'

De federale formatie schakelt een versnelling hoger. De informatieopdracht van Johan Vande Lanotte en Didier Reynders zit er na 130 dagen op, maar het is nog niet duidelijk wie de opvolgers zullen zijn. 'Op dit moment moeten vooral de N-VA en PS in gesprek gaan', vinden de informateurs.

De federale informateurs hebben hun preformatienota voorgelegd aan koning Filip, die hun opdracht niet verlengde. Over eventuele opvolgers is nog niets bekend. Wellicht wordt dinsdag duidelijk wie de nieuwe informateurs worden.

'N-VA en PS moeten nu in gesprek gaan om te zien of ze samen een regering kunnen vormen', zeggen Vande Lanotte en Reynders tijdens een persconferentie. 'Dat zullen heel concrete en intensieve gesprekken moeten zijn, zonder de andere politieke partijen uit het oog te verliezen.' Ze hopen dat hun werk als basis kan dienen voor de volgende (pre)formatie. 'Het gesprek moet niet vanaf nul gevoerd worden', zeggen de informateurs.

Reynders en Vande Lanotte werden op 30 mei aangesteld als informateurs door koning Filip. Hun opdracht was om met alle politieke partijen te praten en te onderzoeken welke coalities mogelijk zijn voor een federale regering.

'De Koning heeft een einde gesteld aan hun opdracht en zijn waardering uitgedrukt voor hun inzet en het geleverde werk tijdens de afgelopen maanden', laat het paleis weten in een persmededeling.

Geel hesje

Bij de aankomst van de informateurs aan het Koninklijk Paleis in Brussel heeft een vrouw even opschudding veroorzaakt. Ze glipte achter de auto van het informateursduo naar binnen. De actievoerster wilde naar verluidt twee gele hesjes afgeven aan de informateurs. Ze liep achter hun wagen mee door de poort, maar werd na enkele meters al gevat door de politie. Die nam de gele hesjes in beslag.

Paars-geel

De afgelopen vier maanden probeerden de informateurs de weg vrij te maken voor een paars-gele regering. Na een afvallingsrace hielden ze zes partijen over: N-VA, PS, MR, CD&V, Open VLD en SP.A. Reynders begint bijna als Europees commissaris en ook Vande Lanotte zoekt professioneel nieuwe oorden op.

De koning acht de tijd rijp om de N-VA en de PS zelf de paars-gele piste verder te laten verkennen. Dinsdag, of ten laatste woensdag, geeft hij een duo een nieuwe opdracht. De bedoeling is hen de titel van ‘preformateur’ te geven, al ligt die term mogelijk nog te gevoelig. Er komen geen formele consultaties met de partijvoorzitters, onder meer omdat het leiderschap bij vele onderhandelende partijen in een overgangsfase zit.

Geen boegbeelden

Voor echte formateurs is het nog te vroeg. Vandaar dat de absolute boegbeelden van beide partijen, zoals Bart De Wever en Paul Magnette nog niet in de strijd worden gegooid.