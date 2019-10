Ketnet zendt eerste seizoen van ‘W817’ nooit uit wegens 'te expliciet'

‘W817’ was in de vroege jaren 2000 een populaire jeugdreeks op Ketnet. Vandaag wordt heel anders gekeken naar de reeks. Ketnet zendt het eerste seizoen – in tegenstelling tot de latere jaargangen – niet meer uit. 'Het was gewoon te expliciet', zegt de maker aan de website Vice.

Ketnet gaf bedenker Bram Renders volledige vrijheid voor W817, zodat hij onderwerpen als depressie, zelfmoord, (homo)seksualiteit, aids en drugs achteloos ter sprake kon brengen in een jeugdreeks. Baanbrekend, zodat de zender in totaal vijf seizoenen zou bestellen. Maar de vele scheldwoorden in die eerste jaargang vielen Ketnet toch zwaar. Zo zwaar dat het seizoen nooit meer heruitgezonden werd.

Renders is ondertussen zelf vader, en begrijpt nu waarom sommige ouders zich stoorden aan de reeks. 'Ik zie soms zelf afleveringen waarvan ik denk: Hoe kan het dat dit op Ketnet loopt? Ik snap dat ze seizoen één niet meer uitzenden. Het was toch iets te gewaagd voor die leeftijdsgroep.'

Renders was dan ook verrast dat toen toch een tweede seizoen werd besteld. Vanaf dan was de openbare omroep wel nauwer betrokken bij de productie. 'In het eerste seizoen hadden we afgeronde verhaallijnen, maar vanaf seizoen twee kwam W817 plots dagelijks op televisie. Daarom werd het scenario wat aangepast om één verhaallijn uit te rekken over verschillende afleveringen. Zo werd het allemaal wat minder intens', aldus Renders.