De Vlaamse regering gaf maandagmiddag tekst en uitleg bij de begrotingscijfers voor de komende jaren. Het beeld dat de belastingen de hoogte ingaan, klopt volgens de regering-Jambon niet. ‘We gaan uiteindelijk meer teruggeven aan de mensen, dan waar we nu om vragen.’

Uit de maandag vrijgegeven begrotingscijfers werd al duidelijk dat de Vlaamse regering rekent op 125 miljoen euro extra belastinginkomsten per jaar tegen het einde van de bestuursperiode. Burgers, bedrijven en ngo’s betalen die rekening. Zo is er onder meer de afschaffing van de woonbonus, de lagere belastingkorting op de dienstencheques en zal worden bespaard op erfenissen aan goede doelen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zei maandag dat zijn regering weinig andere keuzes heeft. ‘We hebben de ambitie om de begroting in evenwicht te houden. Daarnaast doen we heel wat extra investeringen’, maakte Jambon duidelijk. ‘Het is logisch dat we dan meer inkomsten moeten zoeken. Dat kan door belastingen te heffen. Waar het kan, zullen we ook besparen. Andere toverformules zijn er niet. Als je wil uitgeven, moet je elders marge creëren om die uitgaven te kunnen doen.’

Jambon werd bijgetreden door partijgenoot Matthias Diependaele, minister van Financiën en Begroting. ‘Waar we naar geld zoeken, doen we dat om onze ambities te spijzen. Daarmee tonen we aan dat we wel degelijk een investeringsregering zijn. Bovendien wil ik geen rekeningen doorschuiven naar de toekomstige generaties.’

Diependaele maakte zich sterk dat de ‘inspanningen’ die nu worden gevraagd, zich later zullen terugverdienen. ‘We gaan uiteindelijk meer teruggeven aan de mensen dan waar we nu om vragen. We milderen alleen maar de groeipaden, zonder iemand iets af te nemen. Er komt geen korting. We nemen de mensen dus niks af, maar geven op dit moment alleen maar iets minder meer.’