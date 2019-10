Nederlandse coalitie is meerderheid kwijt

In Nederland is de regerende coalitie haar meerderheid kwijt. Wybren van Haga werd onlangs uit VVD-fractie van Tweede Kamer gezet en gaat zelfstandig verder.

Het kabinet is definitief zijn meerderheid kwijt: voormalig VVD-Tweede Kamerlid Wybren van Haga begint een eenmansfractie. Dat meldt EenVandaag.

Twee weken geleden werd Van Haga uit de VVD-fractie gezet omdat hij in opspraak kwam toen hij een pand verbouwde zonder vergunning. Ook in 2018 kwam hij al negatief in het nieuws met zijn vastgoedactiviteiten. Toen bleek hij de huurders van zijn Amsterdamse panden structureel ondermaats te behandelen. Ook stapte hij deze zomer met te veel alcohol op achter het stuur, waarop hij werd aangehouden.

Partijloos

Van Haga was de afgelopen twee weken partijloos en besluit nu als eenling door te gaan. Daarover zegt hij tegenover EenVandaag: 'Ik had een missie en dat was vechten namens de ondernemers tegen een onbetrouwbare overheid. En die missie is nog niet af, dus daar wil ik in de Kamer mee doorgaan.'

Hij voelt zich naar eigen zeggen geen zetelrover omdat de VVD hem uit de fractie heeft gezet. 'Ik vind dan dat ik zelf mijn afweging mag maken. Dat is staatsrechtelijk ook helemaal in de haak.' Van Haga wil wel lid van de VVD blijven.

In een brief aan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff schrijft Van Haga tot slot dat hij het regeerakkoord blijft steunen. 'Het kabinet hoeft zich geen zorgen te maken', aldus Van Haga aan NOS. Bij nieuwe voorstellen zou hij wel zijn eigen afweging maken, schrijft de Nederlandse Openbare Omroep.