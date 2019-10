Vogelcursussen zitten eivol: ‘Alles wat met vogels te maken heeft, is razend populair’

We hebben meer oog voor de natuur en trekken beter voorbereid het bos in. Dat zegt Natuurpunt op basis van de inschrijvingen voor zijn activiteiten: veel cursussen van de natuurvereniging zitten namelijk bomvol.

Vooral de cursus vogelspotten is erg in trek, net als de opleiding om aan het getjilp van een vogel te horen of het nu een tjiftjaf of een spreeuw is.

‘We doen jaarlijks zo’n 1.700 activiteiten, van geleide wandelingen tot workshops en cursussen’, zegt Ann D’heedene, directeur van de educatieve dienst. ‘Vooral alles wat met vogels te maken heeft, is razend populair.’ En dat zowel bij mannen als vrouwen, jongeren als ouderen.

Neem nu de cursus natuurgids die toch al snel anderhalf jaar in beslag neemt. ‘Daar zijn in sommige provincies zelfs wachtlijsten voor. Net als voor de cursus hoe je je tuin opnieuw kan inrichten om meer bijen en vlinders te hebben.’

D’heedene hoort van cursisten dat ze vooral de rust willen opzoeken, ‘weg van de stress van het dagelijkse leven. Want dan voelen mensen zich beter’.