Athene brengt honderden vluchtelingen naar vasteland

Om de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee te ontlasten, heeft de regering in Athene maandag circa 500 migranten naar het vasteland laten overbrengen. Honderden anderen zullen de komende dagen naar de haven van Piraeus gebracht worden.

Het is de bedoeling om tegen het einde van het jaar meer dan 10.000 migranten naar het vasteland te brengen. De laatste maanden is de toestroom van vluchtelingen en migranten weer vergroot. Alleen al in september zijn er volgens cijfers van het VN-agentschap UNCHR 10.258 migranten op de eilanden gearriveerd. Het jaar voordien waren er slechts 3.960 mensen uit Turkije naar de eilanden gekomen.

Op de eilanden Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos verblijven momenteel 30.000 migranten, het hoogste aantal sinds de overeenkomst tussen de EU en Turkije uit maart 2016.

Volgens die overeenkomst kunnen alle vluchtelingen en migranten die illegaal vanuit Turkije naar Griekenland komen, teruggestuurd worden. De verwerking van de asielaanvragen op de Griekse eilanden verloopt erg traag vanwege het gebrek aan personeel om de aanvragen te behandelen.