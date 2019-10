Negen doden en twintigtal vermisten bij bootramp Lampedusa

In de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa is zondagnacht een boot met vluchtelingen gekapseisd. De Italiaanse kustwacht heeft intussen negen lichamen geborgen. Er werden 22 mensen gered. Nog zo’n twintigtal opvarenden wordt vermist.

In de boot zaten ongeveer 50 vluchtelingen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) was het vaartuig vanuit Tunesië vertrokken met aan boord Tunesische en West-Afrikaanse migranten.

De Italiaanse kustwacht meldt dat zondagavond een noodsignaal werd ontvangen over een boot die in moeilijkheden was terechtgekomen. Volgens de kustwacht wordt momenteel nog steeds naar mogelijke overlevenden gezocht.

‘Dat toont nogmaals aan dat er dringend maatregelen genomen moeten worden om de situatie op de Middellandse Zee aan te pakken’, zegt Charlie Yaxley, woordvoerder voor de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR). ‘Alleen al dit jaar zijn meer dan duizend mensen op de Middellandse Zee gestorven, de meesten op de route van Libië naar Europa.’

Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben dit jaar 7.939 migranten het vasteland van Italië per boot bereikt. Dat is een daling van 63 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, en ongeveer evenveel als in 2017.