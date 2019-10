Deze week start op hoog niveau een nieuwe onderhandelingsronde tussen de VS en China. De dertiende gespreksronde al, waarbij Peking zich dieper lijkt in te graven. Zijn dit stilaan de gesprekken van de laatste kans?

Donderdag proberen de toponderhandelaars van China en de VS in Washington nogmaals het lont uit het kruitvat van de handelsoorlog te halen. Na maanden waarin niet is onderhandeld, worden de onderhandelingen ...