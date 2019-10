Vlaamse regering bespaart op erfenis aan goede doelen

De nieuwe Vlaamse regering hoopt 75 miljoen euro te besparen door zogenoemde duolegaten niet meer toe te staan vanaf 2021.

Zo blijkt uit de begrotingstabellen die de Vlaamse regering zopas heeft vrijgegeven. Het duolegaat is een heel populaire techniek om goede doelen op een fiscaalvriendelijke manier te laten delen in een erfenis.

Bij zo’n duolegaat krijgt een goed doel via testament een deel van de erfenis op voorwaarde dat die organisatie de erfenis van de andere erfgenamen in de nalatenschap betaalt. Dat is vooral interessant als dat om erfgenamen in de derde lijn -zoals neven of nichten – of vrienden. Dat zijn categorieën waarvoor de successierechten in Vlaanderen kunnen oplopen tot 65 procent. Dat percentage stijgt naarmate de erfenis groter is.

Door de erfenis op te splitsen krijgt het goede doel – dat aan een gunsttarief erft - een mooi bedrag over en houden de verre erfgenamen netto meer over van de erfenis. Een typisch Belgische voorbeeld van belastingontwijking, maar eentje waar ook goede doelen van profiteerden.

Het hoeft niet te verbazen dat het duolegaat sneuvelt. De nieuwe Vlaamse regering maakt het voortaan immers mogelijk met de ‘best friends-regeling’ om goedkoper verre erfgenamen of een vriend goedkoper te laten erven. Zij zullen dus minder de behoefte voelen om gebruik te maken van een duolegaat.

De Vlaamse regering maakt zich bovendien sterk dat ze het gunsttarief voor legaten aan goede doelen nog gaat versterken. Maar toch zullen die wellicht minder geld geschonken krijgen. Het schrappen van het duolegaat levert volgens de begrotingstabellen 75 miljoen euro op terwijl de ‘best-friends-regeling’ slechts 10 miljoen euro kost.

