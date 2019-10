‘Start Tour de France heeft Brussels gewest 4,5 miljoen gekost’

Ook al waren de hotels niet volzet, toch blikt het Brussels gewest tevreden terug op de ‘Grand Départ’ van de Ronde van Frankrijk op 6 en 7 juli. ‘84 procent van de Brusselaars geeft aan nog méér grote evenementen in Brussel te willen’, aldus minister Sven Gatz (Open VLD).

Over de kostprijs van de ‘Grand Départ’ in Brussel - 11 à 12 miljoen euro - is heel wat te doen geweest vlak voor de zomervakantie, critici vonden dat de stad en het gewest hun karige middelen veeleer aan de vele socio-economische prioriteiten moesten besteden. Drie maanden na het feestweekend in de hoofdstad spreekt het gewest van een onmiskenbare economische return - onder meer dankzij de enorme media-aandacht, die volgens Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) ‘van onschatbare waarde’ is op lange termijn. De kost valt mee volgens hem: het gewest heeft zo’n 4,5 miljoen euro moeten ophoesten.

‘De hotels waren inderdaad niet allemaal volzet, maar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar was er een stijging van 7,5 procent of 9.000 overnachtingen’, antwoordde Gatz deze namiddag op een vraag van Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V). Op basis van de cijfers van visit.brussels mag volgens de minister gesteld worden dat er op 6 en 7 juli 2019 liefst 32,7 miljoen euro werd uitgegeven in Brussel: zo’n 5 miljoen euro aan logies, de rest in de horeca en de detailhandel. ‘Maar het beste is dat Brussel dagenlang prachtig in beeld is gebracht’, aldus nog de minister. Brussel zei op voorhand te rekenen op 3,5 miljard kijkers, het is niet helemaal duidelijk of dat cijfer gehaald is. Gatz noemt 280 artikelen in 66 kranten, 400 miljoen mensen bezoekers via Facebook, 212 miljoen via Instagram en 67.000 via YouTube en een ‘dagelijks bereik’ van 3,7 miljoen televisiekijkers op France 2’.

Voor herhaling vatbaar

In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) werd ook een studie opgezet naar de maatschappelijke impact van de Tourstart. Daaruit blijkt volgens de liberaal dat de Brusselaars de sfeer op prijs stelden en de organisatie waardeerden. Volgens driekwart van de bijna 1.200 ondervraagde Brusselaars was de organisatie een echte ‘winst’ voor het hoofdstedelijke gewest, want de ‘Grand Départ’ heeft Brussel op de internationale kaart gezet. Daarnaast zegt ook driekwart zich ‘trots’ te voelen op Brussel en liefst 84 procent is vragende partij om nog andere zeer grote evenementen te ontvangen in Brussel. Gatz liet niet na te vermelden dat het om een ‘indrukwekkend resultaat’ ging volgens de onderzoekers van de VUB.

‘Tot slot nog dit’, besloot de minister, ‘geef toch toe, in het weekend van de Tour de France hebben we in Brussel nog nooit zoveel blije en lachende gezichten gezien.’