Begrotingstabellen nu toch vrijgegeven

Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) heeft nu toch de tabellen vrijgegeven met het budgettaire pad dat de Vlaamse regering wil volgen. De Vlaamse regering neemt 2,2 miljard aan besparingsmaatregelen tegen 2024. De belangrijkste zijn bekend ( DS, 5 oktober ), met besparingen op de kinderbijslag, op welzijn, op het doelgroepenbeleid en op het functioneren van de Vlaamse overheid. In 2020 zal er nog altijd een tekort van 437 miljoen zijn. Vanaf 2021 is er een evenwicht, tegen 2024 is er een overschot van 75 miljoen euro.