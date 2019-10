De Nederlandse politie heeft maandag ruim vijftig klimaatactivisten opgepakt op de Stadhouderskade in Amsterdam. De demonstranten weigerden te vertrekken vanaf de plek voor het Rijksmuseum, waar ze van de gemeente geen actie mochten voeren.

Er zijn nog steeds honderden mensen die zich hebben aangesloten bij actiegroep Extinction Rebellion aanwezig op de Stadhouderskade. Ze blokkeren het verkeer en hebben tenten opgezet. De activisten zeggen dat ze de blokkade een week willen volhouden, om zo klimaatmaatregelen af te dwingen. 'Onze overheid is al dertig jaar op de hoogte van dit probleem en ze doen niets. Op een gegeven moment is de tijd van vriendelijk vragen en petities ondertekenen voorbij', zegt een activist tegen de NOS.

De politie tilt hen nu echter een voor een op en voert hen af in politiebusjes. Agenten namen eerder op de ochtend ook al diverse voertuigen in beslag. Daarin zaten spullen waarmee een meerdaags kampement gemaakt kon worden, zei een politiewoordvoerster tegen de NOS.

Ze mogen van de gemeente echter niet demonstreren op de Stadhouderskade, een belangrijke doorgaande weg. Wel kunnen ze terecht op het Museumplein. Daar zijn maandag al diverse actievoerders heengegaan, om een arrestatie te vermijden.

Deze week vinden wereldwijd acties plaats van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. In zo’n zestigtal steden zouden acties gepland zijn, zoals in New York, Berlijn en Kaapstad. Zaterdag 12 oktober is ook een actie in ons land gepland. Activisten willen dan de tuin van het Koninklijk Paleis in Brussel bezetten. Volgens Extinction Rebellion moet dat de eerste actie worden in een reeks van ‘grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheidsacties’ die ze op touw wil zetten.