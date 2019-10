Een kapsalon in het Amerikaanse Long Island, New York, kreeg afgelopen weekend wel heel speciaal bezoek. Een hert vloog door het raam naar binnen, richtte een ravage aan en liep vervolgens door de voordeur weer naar buiten.

Jenisse Heredia, eigenaar van kapsalon Be.you.tiful, was net iemand aan het knippen toen het dier binnenviel. Ze dacht eerst dat er een auto haar salon was binnengereden. ‘Maar toen ik keek zag ik een rendier op me afkomen. Het dier liep de achterkamer van het kapsalon in, liep weer de zaak in om daar tegen een spiegel te lopen, waarna het beest naar buiten liep met een stijltang op zijn gewei.'