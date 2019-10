In de Premier League heeft Aston Villa dit weekend met 1-5 gewonnen op het veld van Norwich. Voor de gelegenheid gingen de Britse prins William en zijn vrouw Kate met hun kinderen naar de wedstrijd kijken. Maar het was vooral de zesjarige prins George, derde in lijn voor de troon en supporter van Aston Villa, die duidelijk de tijd van zijn leven had.