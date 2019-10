Volgens Jacques Villeneuve is Lewis Hamilton enkel wereldkampioen geworden omdat hij de beste auto had. Als het enigszins een troost kan betekenen voor Hamilton: als we Villeneuve mogen geloven bevindt hij zich alleszins niet in slecht gezelschap.

Met een palmares als dat van Lewis Hamilton rijst natuurlijk de vraag wie nu de beste F1-piloot aller tijden is. Puur afgaande op het aantal wereldtitels staat Michael Schumacher met zeven stuks nog steeds op eenzame hoogte maar Lewis Hamilton nadert, de Brit is dit seizoen zonder ongelukken op weg naar zijn zesde wereldtitel.

Voor Jacques Villeneuve, de wereldkampioen van 1997, is het echter zo klaar als pompwater: “Zowel Schumacher als Hamilton zijn enkel wereldkampioen geworden omdat ze in de beste auto zaten.” Dat verklaart hij tegenover het Duitse ‘Motorsport Total.’

“Tijdens hun ganse carrière hebben ze altijd de beste auto gehad, zet Lewis in een Williams en hij wint niet meer. Hij is super goed en neemt altijd de juiste beslissing over het team waar hij naartoe gaat."

“Daar bouwt hij dan een team om zich heen, dat is alles. In een Ferrari had hij misschien niet gewonnen.”

Onlangs had Gerhard Berger Hamilton nog met Ayrton Senna vergeleken maar dat vindt Villeneuve onzin: “Dat is een domme opmerking.”

“Je zou ook kunnen zeggen dat hij de eerste is die op het niveau van Fangio presteert maar hoe kan je dat vergelijken? Dat was een heel andere tijd,” gaat de Canadees verder.

“Ook voor Senna geldt trouwens dat hij de beste auto had, net als Prost. Zo loopt het nu eenmaal.”

Villeneuve zelf behaalde zijn wereldtitel bij het destijds dominante Williams-Renault.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: