In Parijs is vrijdag een nieuw werk onthuld van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons. Het twaalf meter hoge sculptuur toont een reusachtige hand die elf kleurige tulpen vasthoudt, een bloem die in veel cultuur liefde symboliseert. Het kunstwerk is een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen op 13 november 2015, onder andere in concertzaal Bataclan, waarbij 130 mensen om het leven kwamen. Koons heeft het ontwerp geschonken, de bouwkosten komen van private schenkers. De copyright-opbrengsten van het werk zijn bestemd voor de families van de slachtoffers. Koons hoopte dat het werk tegenover de Eiffeltoren zou worden geïnstalleerd, maar omdat men vreesde dat die het uitzicht zou verstoren, werd een meer discrete plek uitgekozen bij museum Petit Palais, nabij de Champs-Elysées.