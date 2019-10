Koers Ter Beke keldert na winstwaarschuwing

Ter Beke schat dat de mogelijke lysteria-besmetting de vleeswarengroep dit jaar ruim 4 miljoen euro kernwinst kan kosten. Het aandeel verliest bij opening ruim 22 procent.

Eind vorige week raakte bekend dat bij de Nederlandse dochter van Ter Beke, Offerman, een deel van het vlees besmet zou zijn met de bacterie lysteria. Met mogelijk drie doden en een miskraam tot gevolg. De voedselinspectie in Nederland sloot daarom de productievestiging in Aalsmeer en een hele reeks producten werden teruggeroepen. In België haalde voorlopig enkel Aldi één product, gebraden rosbief, uit de rekken.

4,4 miljoen euro

In Aalsmeer produceert Offerman jaarlijks 7.000 ton charcuterie of zo’n 134.600 kg per week. Het voorbije weekend boog de Oost-Vlaamse groep zich over de financiële impact van de vermoedelijke voedselbesmetting. En volgens voorlopige schattingen verwacht Ter Beke dat dit het Oost-Vlaamse bedrijf ongeveer 10 procent kan kosten van de onderliggende operationele cashflow (ebitda) voor 2019. In totaal is dat zo’n 4,4 miljoen euro kernwinst.

Beleggers reageerden onthutst en stuurden vanochtend het aandeel Ter Beke, dat na een eerdere schorsing pas om 9u 30 de handel mocht hervatten, meteen ruim 22 procent lager.

‘Geschrokken’

‘Wij begrijpen de media-aandacht rond de melding van de NVWA en het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, als zou bij ziektegevallen in Nederland, waaronder drie overlijdens en een miskraam, dezelfde listeria-stam zijn aangetroffen als in de Offerman locatie in Aalsmeer. Wij zijn zelf, als familiaal beursgenoteerd bedrijf, ten zeerste geschrokken door deze melding’, schrijft het Oost-Vlaamse bedrijf vanochtend in een persbericht.

Het was volksgezondheid in Nederland (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) die los van de voedselinspectie meldde dat van 20 patiënten met listeria het zo goed als zeker is dat ze de afgelopen twee jaar besmet zijn geraakt via vleeswaren. De vestiging in Aalsmeer werd al enkele maanden van nabij opgevolgd, omdat de metingen hogere (listeria)waarden aantoonden dan normaal, maar zonder dat de wettelijke alarmdrempel overschreden.

Causaal verband?

‘Over de bewering als zou dit duiden op een causaal verband tussen beide, hebben wij op dit ogenblik geen verdere informatie. Offerman staat in contact met de relevante autoriteiten en wij verlenen onze medewerking aan alle verder onderzoek’, wil het bedrijf met hoofdvestiging in Waarschoot duidelijk niet vooruitlopen op de feiten.

‘Sinds 3 oktober 2019 ging en gaat onze aandacht in de eerste plaats naar het organiseren van de terugroep uit de markt van alle relevante producten, in blijvende samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en onze klanten. Deze voorzorgsmaatregel, die wij bewust zeer ruim hebben uitgerold, wordt zo snel en efficiënt mogelijk en volgens alle geijkte regels en procedures uitgevoerd’, klinkt het verder nog. .

In een eerste reactie handhaaft KBC Securities het “Houden”-advies voor het aandeel Ter Beke, maar verlaagt de bank wél het koersdoel van 125 naar 110 euro.