Het Holocaustmuseum van Buenos Aires, dat voor renovatie gesloten is, heropent in december met een opvallende toevoeging aan zijn vaste collectie.

Het gaat om tachtig nazi-objecten die in 2017 bij een particulier in beslag werden genomen. Daarbij onder meer een buste van Adolf Hitler en wapens met insignes van de SS of swastika’s, maar ook een ­ouijabord met nazisymbolen, een beeld van een adelaar die een swastika vasthoudt en apparatuur voor schedelmetingen. De objecten zijn zeldzaam en van zo’n hoge kwaliteit dat ze moeten hebben toebehoord aan hooggeplaatste nazi’s.

De collectie werd in 2017 in beslag genomen bij de antiekhandelaar Carlos ­Olivares, die werd verdacht van heling van Chinees antiek. In een verborgen kamer trof de politie de nazisouvenirs aan; handel daarin is in Argentinië verboden.

Argentinië huisvest de grootste joodse bevolking van Zuid-Amerika. ‘Deze collectie bewijst nogmaals dat Argentinië niet alleen overlevers van de Holocaust heeft opgevangen, maar ook nazikopstukken’, zegt Marcelo Mindlin, directeur van het Holocaustmuseum. Onder meer de nazikopstukken Adolf Eichman en Joseph Mengele vluchtten naar Argentinië.