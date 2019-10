VS geven Turkije groen licht om Syrië binnen te vallen

De Amerikaanse troepen die zich in Syrië bevinden, zullen zich terugtrekken uit de omgeving van de grens met Turkije. Dat meldt het Witte Huis.

Erdogan wil eerstdaags Syrië binnenvallen om een bufferzone af te dwingen. Vannacht hebben de Verenigde Staten hun fiat gegeven voor die aanval. De VS hebben hun beleid aangepast na een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan.

De Amerikaanse troepen ‘zullen de operatie niet steunen of daarbij betrokken zijn’, aldus het persbericht. De Amerikaanse troepen ‘zullen niet langer in de onmiddellijke omgeving zijn, nu ze het territoriale kalifaat van IS hebben verslagen’, klinkt het nog.

Veilige zone

Het Witte Huis meldt nog dat Washington aan Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen heeft gevraagd om de gevangen IS-strijders op te nemen, maar dat die dat niet willen. ‘De Verenigde Staten zullen die niet vasthouden voor wat vele jaren kan duren en een grote kost kan zijn voor de Amerikaanse belastingsbetaler’, klinkt het.

‘Turkije zal nu verantwoordelijk zijn voor alle IS-strijders die gevangen zijn genomen in het gebied de afgelopen twee jaar, in de nasleep van het verslaan van het territoriale ‘Kalifaat’ door de Verenigde Staten’, aldus nog het Witte Huis.

Zondag hadden Erdogan en Trump het over een voorgestelde veilige zone ten oosten van de Eufraat. Erdogan herhaalde zijn standpunt dat een veiligheidszone cruciaal is om de bedreiging te neutraliseren van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en de door de VS gesteunde Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Die eenheden controleren gebieden langs de Turks-Syrische grens. Turkije beschouwt de YPG als een afsplitsing van de verboden PKK en als een terreurorganisatie. Voor de VS zijn de Koerdische milities bondgenoten in de strijd tegen Islamitische Staat.

YPG

De Turkse president had zaterdag al gezegd dat een militaire interventie kan plaatsvinden ‘vandaag of morgen’. Volgens Erdogan zag Turkije zich genoodzaakt om militair in te grijpen voor zijn eigen veiligheid, en opdat de ontheemde Syriërs zo snel mogelijk naar huis kunnen. Zondag meldden lokale media al dat Turkije was gestart met de verplaatsing van soldaten en uitrusting naar de zuidoostelijke grens met Syrië.

Turkije en de VS kwamen op 7 augustus overeen om een zogenaamde veilige zone op te richten aan de grens met Syrië. Ankara wil een gebied van ongeveer 40 kilometer in het noorden van Syrië controleren en er de door de VS gesteunde Syrisch-Koerdische troepen weghalen. De VS gingen akkoord om een zone te helpen oprichten, om een aanval op de YPG te vermijden. Turkije is echter niet opgezet met de vooruitgang. Erdogan maakte Trump zijn frustratie kenbaar over het falen van de Amerikaanse militaire en veiligheidsbureaucratie om het akkoord volledig te implementeren.

Volgens het kantoor van Erdogan zijn beide leiders het eens elkaar volgende maand in Washington te ontmoeten, op uitnodiging van Trump. Het Witte Huis heeft dat nog niet bevestigd.