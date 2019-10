HSBC schrapt 10.000 banen

De Britse bank HSBC is van plan om zowat 10.000 banen te schrappen.

Plannen daarvoor worden momenteel door de nieuwe interim-topman Noel Quinn uitgewerkt, aldus zakenkrant Financial Times.

De krant baseert zich op ingewijden, die spreken van de meest ambitieuze voorstellen binnen het financiële concern om de kosten te beheersen. Volgens verschillende media worden vooral Europese werknemers met hoge lonen geviseerd.

Onzekerheid

De reorganisatie bij HSBC komt bovenop een recentelijk aangekondigd plan waarbij 4.700 banen verdwijnen. Bij HSBC werken wereldwijd ongeveer 238.000 mensen. De bank wilde voorlopig niet reageren.

Veel banken snijden in het personeelsbestand om de kosten te verlagen, omdat ze onder meer last hebben van de lage rentes, internationale handelsspanningen en Brexit-onzekerheid. Zo kondigde Deutsche Bank in augustus aan om 18.000 banen te schrappen. Ook Barclays, Société Générale en Citigroup hebben al banenreducties aangekondigd.