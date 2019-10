Garantiefonds betaalt toch niet alles terug

De kans is groot dat heel wat klanten van Thomas Cook die hun reis in het water zagen vallen, niet al hun geld zullen terugzien.

Het Garantiefonds Reizen, dat instaat voor de afhandeling van de dossiers, betaalt enkel de bedragen terug die in het pakket met vlucht en verblijf zitten. Extra kosten - zoals luchthaven­vervoer of bijkomende verzekeringen - vallen daarbuiten, ook al is dat geld wel degelijk betaald. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Naar schatting 20.000 klanten van Thomas Cook, dat eind vorige maand failliet ging, hebben een schadeclaim ingediend. Het Garantiefonds, dat eerst de repatriëring van zo’n 12.000 reizigers heeft afgehandeld, gaat die nu bestuderen.

Voor 80 procent van de dossiers verwacht directeur Mark De Vriendt weinig tot geen problemen. ‘Maar door een enorme variëteit aan diensten en betrokken ondernemingen denken we dat 20 procent zeer complex zal zijn.’

Consumenten­organisatie Test-Aankoop hoopt dat het Garantiefonds vooral oog heeft voor de gedupeerde reiziger en ‘een ruime interpretatie geeft aan de wet’.