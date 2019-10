Invaller Onuachu loodst Racing Genk in blessuretijd voorbij Moeskroen

Landskampioen KRC Genk is in de 98ste minuut toch voorbij Moeskroen geraakt.

De Henegouwers kwamen vroeg in de tweede helft op voorsprong via Osabutey, de ingevallen Onuachu bracht de Genkenaren in het slotkwartier langszij. Met een assist voor Samatta leek Onuachu zich uiteindelijk nog tot matchwinnaar te kronen maar het doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd voor buitenspel. Genk leek met een kater achter te blijven tot alweer Onuachu toch de winnende treffer scoorde.

Felice Mazzu hield het bij de elf die woensdag gelijke tred hielden met Napoli. Zij beseften de grote inzet van deze subtopmatch: winst betekende een terugkeer in de top zes en de aansluiting met de achtervolgers van Club Brugge.

Hetzelfde gold echter voor Moeskroen, dat in een evenwichtige openingsfase toonde dat het niet toevallig al in de kopgroep geparkeerd staat. De Henegouwers groeven zich niet in, met een stevige pressing probeerden ze Racing zo ver mogelijk van het doel van Butez te houden. Aan de bal toonden de bezoekers vertrouwen én techniek, waardoor het moeilijk was om het tempo op te voeren. Hun twee schoten misten venijn, een knap aangesneden voorzet werd door Samatta voorlangs geknikt.

Maar dat was het dan ook in een zoutloos eerste half uur, waarin geen van beide keepers moest ingrijpen. Daarin kwam alsnog verandering in minuut 35. Een doorbraak van Bongonda, die stuitte op de benen van een verdediger én Butez luidde een fel slot van de eerste helft in. Want aan de overkant bracht balverlies van Hrosovsky Garcia in de perfecte schietpositie, Coucke bracht knap redding. Ook Butez moest opnieuw aan de bak, de plaatsbal van opnieuw Bongonda was net te zwak om hem te verslaan.

Opdoffer

De start van de tweede helft had een stevige opdoffer in petto voor de thuisploeg. Net als op Stayen werd een hoekschop ongelukkig gedevieerd aan de eerste paal, nu stond Osabutey op de juiste plaats om van dichtbij binnen te knikken (0-1).

Racing stond meteen met de rug tegen de muur. Mazzu bracht op het uur breekijzer Onuachu voor een erg bleke Hagi. Ook Heynen kwam voor Hrosovsky maar de vlam wilde maar niet in de pan slaan. Genk maakte te veel technische fouten om de tegenstrever onder druk te zetten. Tot een kwartier voor tijd Ito van op rechts een eerste keer de bal scherp voor doel bracht. Spek voor de bek van killer Onuachu. De boomlange Nigeriaan tikte de bal aan de eerste paal opportuun met links tegen de netten (1-1). Al zijn vierde Genkse goal in vijf wedstrijden, straffe kost.

En Onuachu kan meer dan scoren alleen. Na een balrecuperatie van Heynen zette de Nigeriaan spitsbroeder Samatta alleen voor Butez. Samagoal miste niet, de Luminus Arena ontplofte maar de scheidrechter moest een minuut lang luisteren naar de stem in zijn oortje. Uiteindelijk verpestte de VAR het feestje, Samatta stond met zijn grote teen buitenspel. Zo leek Genk te blijven steken op een ontgoochelend gelijkspel. Zeven minuten extra tijd en... Paul Onuachu redden echter de avond. Minuut 98 was zelfs al bezig, toen Maehle de bal van de allerlaatste hoop voor doel slingerde. Weer was Onuachu Butez te snel af, ditmaal met het hoofd (2-1). Meteen staken de drie punten en de plaats in de top 6 op zak.