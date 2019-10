Kernreactor Tihange 2 stilgelegd

Kernreactor Tihange 2 is zondagochtend stilgelegd. Dat meldt de nucleaire waakhond FANC en wordt bevestigd door uitbater Engie Electrabel.

De centrale werd stilgelegd wegens een onderhoudsinterventie aan een pomp, klinkt het bij Engie Electrabel. Naar schatting zal de reactor twee weken geen elektriciteit produceren.

Volgens een woordvoerder van het FANC liep de temperatuur in een pomp te hoog op en werd de reactor uit voorzorg stilgelegd. Een woordvoerster van Engie Electrabel bevestigt. ‘Er is een onderhoudsinterventie nodig aan een pomp in het koelcircuit’. Het gaat om een niet-geplande interventie in het nucleaire gedeelte van de centrale.

Volgens het FANC heeft de stillegging geen impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC is op de hoogte en volgt de situatie op, zo klinkt het.

Als gevolg zal Tihange 2, naar schatting, twee weken geen elektriciteit produceren. Ook de reactoren Doel 1 en 2 draaien niet. Ze zijn in revisie.