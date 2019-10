Belgian Tornados pakken brons op 4 x400m

De Belgian Tornados hebben schitterende brons gepakt op de 4x400m, het slotnummer van het WK atletiek in de Qatarese hoofdstad Doha. Kevin Borlée loodste de Tornados naar de medaille na sterk werk van zijn ploegmaats Sacoor, Van den Bemden en broer Dylan. Goud was voor de VS, het zilver ging naar Jamaica.

De Belgian Tornados hebben het WK atletiek afgesloten met een onverhoopte bronzen medaille. De derde tijd in de kwalificaties deed op voorhand al dromen van een eventuele medaille maar de wetenschap dat enkele teams met een gevoelig sterker viertal aan de start van de finale stonden, dwong het Belgische viertal tot realisme.

Met Jonathan Sacoor als opener koos coach Jacques Borlée duidelijk voor een snelle start. Robin Van den Bemden, Dylan Borlée en Kevin Borlée mochten het verder afmaken. De wereldkampioen bij de juniores nam alvast een prima start en loodste Robin Van den Bemden als eerste de tweede volle baanronde op. Van den Bemden hield prima stand en gaf als derde de stok door aan Dylan Borlée. Mochten we dromen van een medaille? Dylan Borlée kraakte niet en liep zelfs nog weg van zijn eerste achtervolgers, Colombia en Trinidad en Tobago.

Kevin Borlée mocht als derde aan de slotronde beginnen. En die derde plaats wilde hij niet meer afgeven. Colombia leek nog even dichterbij te komen maar in de laatste rechte lijn kwam het competitiebeest in Kevin Borlée weer naar boven. De ervaren slotloper liep superieur naar de derde plaats en bezorgde ons land een tweede medaille, na het zilver van Nafi Thiam.