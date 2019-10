Antwerp gooit 2-0 weg, Emond speelt redder voor de Rouches

Antwerp versus Standard: 2-2. De match was in evenwicht dus beide teams moesten er vrede mee nemen. Al kwam de Great Old wel 2-0 voor, en was het dus heel zuur om voor het eerst dit seizoen puntenverlies te lijden in eigen huis. Emond speelde redder voor de Rouches, die Lestienne in het slot zagen uitvallen.

Het spektakel vond tijdens de rust plaats. De drie tribunes op de Bosuil kregen elk een gigantische dobbelsteen, en de tribune die het hoogste aantal ogen gooide, kreeg een gratis consumptie. Tribune 1 – waar de fans geen bier kregen tijdens de match, omdat Michel Preud’homme de vorige keer bekogeld werd – won. Proficiat; Tribune 1.

De eerste helft dan, die had minder om het lijf. Antwerp trad voor de vierde keer op rij met dezelfde elf aan – Bölöni stelde zijn eigen record zo nog wat scherper. Preud’homme veranderde zijn ploeg op vier posities, wat we na de bolwassing op Arsenal (4-0) konden begrijpen. De 22 protagonisten kozen vervolgens voor een wel erg uitgebreide studieronde. 20 minuten ver in de match hadden we amper iets moeten noteren, behalve een wilde knal over doel van Mbokani, die even Van Basten wilde imiteren, en het feit dat Sergio Conceiçao (ex-Standard, nu al een tijdje coach van Porto) naast D’Onofrio in de tribune zat.

Foto: Photo News

Kleine kinderen

Plots opschudding, dan toch. Het behoudend voetballende Antwerp bevond zich ineens in de zestien, waar Cimirot zo dom was om Refaelov (licht) aan te tikken. Penalty, oordeelde Lambrechts – de VAR kwam niet meer tussen. Refaelov zette zich achter de bal voor zijn zesde competitiegoal, maar Mbokani wou duidelijk graag zijn achtste maken en kwam moeilijk doen. Voor de zoveelste keer gekibbel bij de Great Old om een stilstaande fase – bende kinderen… Na veel getalm en een tussenkomst van Defour en zelfs Lamkel Zé was het Refaelov die mocht trappen, en scoorde.

Minder goed nieuws voor de thuisploeg: een paar minuten later moest Defour geblesseerd naar de kant. De middenvelder was extra gemotiveerd, tegen zijn ex-club en exact een jaar na het overlijden van zijn vader, maar moest de match na 25 minuten staken. Hij sukkelde al wat met de hiel en gaf enkele dagen geleden aan dat het héél snel gegaan is voor hem de voorbije weken – niet onlogisch dus. Hongla loste hem af.

Wat zonder Defour?

De Standard-fans blij – zij hadden Defour weer geviseerd –, maar met de prestatie van hun ploeg waren ze minder blij. Ook Preud’homme verwachtte méér – meer geslaagde combinaties, meer gevaar, ook eens een gele kaart voor Antwerp. Lestienne kreeg nog wel een uitstekende schietkans, maar krulde over. Carcela en Gavory (op vrijschop) mikten naast. Rusten.

De bedoeling was dat de Rouches met hernieuwde moed uit de kleedkamer zouden komen, maar daar was weinig van te merken. Meer zelfs, na tien minuten gaven ze de 2-0 gewoon cadeau. Fai dacht dat het 6 december was in plaats van 6 oktober, Mbokani profiteerde maximaal van zijn slechte terugspeel(kop)bal. Opmerkelijk: bij de 1-0 was Mbokani niet komen vieren met Refaelov, en dus vond Refaelov het dit keer evenmin nodig om de spits een handje te komen geven. Hij stapte op z’n eentje en op z’n gemak richting middellijn.

Foto: Photo News

Vijf en zes voor Emond

Match gespeeld? Allerminst. Nadat Mirallas nog eens voorlangs had getrapt, en terwijl we aan het schrijven waren dat Bolat nog geen bal had moeten pakken, kopte de vrijstaande Emond vanuit het niks de aansluitingstreffer binnen – onderkant lat. De goeie voorzet kwam van Fai, die zijn foutje zo had rechtgezet. Standard wou nu doorgaan op zijn elan, maar Amallah vond Bolat op zijn weg en Laifis trapte naast. Antwerp werd zeker niet weggedrukt, maar begon achterin stilaan wel te bibberen. Eén flits en het kon zomaar 2-2 staan. En zo geschiedde. Kersvers Rode Duivel Lestienne, die later geblesseerd naar de kant moest, bracht een crosspass van Fai meteen voor doel – erg knap – en centraal was Emond Hoedt te snel af: bingo. Zijn zesde ook alweer.

Foto: Photo News

In het slotkwartier kon het nog alle kanten op, maar drong vooral Antwerp toch aan. Bodart moest verre knallen van Coopman en Juklerod uit zijn doel boksen. Toen Mbokani een indraaiende corner nipt voorlangs kopte, kwam hij wel heel goed weg. Wie ook goed wegkwam, was Haroun, die in de slotminuten nog flirtte met een penalty door Avenatti aan te trappen. Noch Lambrechts noch de VAR gaf echter een krimp. Na nog een ultieme kopbalmisser van Mbokani bleef het 2-2. Eerste puntenverlies in eigen huis voor de Great Old, dan toch een antwoord van Standard na de pijnlijke avond in Londen.