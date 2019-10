Schurter keurt olympisch parcours in Tokio goed met winst in Olympic Test Event

De Zwitserse regerende olympische kampioen Nino Schurter heeft zondag het testevent van de olympische mountainbikewedstrijd in het Japanse Tokio gewonnen. Bij de vrouwen liep wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot een neusbreuk op. De zege ging naar de Zwitserse Jolanda Neff.

Mathieu van der Poel gaf dan wel in laatste instantie forfait, maar het testevent in Tokio trok toch het merendeel van de toppers uit het mountainbiken. Niet zozeer omwille van het sportieve belang van de wedstrijd, maar vooral om er al het parcours en de omstandigheden te testen voor de olympische mountainbikeproef van volgend jaar.

Ondanks het fysiek en technisch veeleisende parcours werd het door de wind op de aankomststrook een tactische, lang gesloten wedstrijd. Zes renners gingen samen de slotronde in, geleid door Schurter. Halverwege de laatste ronde gooide hij zijn sterkste concurrent Victor Koretzky uit het wiel. De Fransman zou nog tweede worden. De Italiaan Luca Braidot finishte als derde.

Bij de vrouwen werd het een volledig andere wedstrijd. Jolanda Neff, een landgenote van Schurter, reed van start tot finish aan de leiding en had uiteindelijk 1’46” voorsprong op de tweede in de wedstrijd, haar landgenote Sina Frei. De Nederlandse Anne Terpstra werd derde. De Franse wereldkampioene Ferrand-Prévot verdween door een val, waarbij ze haar neus brak, al in de openingsronde uit de wedstrijd.

Er kwamen twee Belgen aan de start: Jens Schuermans werd zestiende, Githa Michiels 25ste.

(belga)