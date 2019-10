Nieuwe kerk van Lutselus opnieuw ingezegend na instorting

De bisschop van Hasselt, Mgr. Patrick Hoogmartens, heeft zondag de nieuwe kerk van Lutselus in Diepenbeek ingezegend. De vorige parochiekerk van Lutselus stortte op kerstnacht 2010 in, maar het Mariabeeld, een glasraam en de kerkklok krijgen na negen jaar ook een plek in de nieuwe gebedsruimte.

Na negen jaar krijgt Lutselus opnieuw een eigen kerk. In 2010 stortte na de middernachtmis tijdens Kerstmis de kerk van Lutselus in onder het gewicht van de sneeuw en het ijs. Enkele uren eerder zaten nog honderden parochianen in de kerk.

Mgr. Patrick Hoogmartens kwam zondag de Regina Pacis-kerk van Lutselus - ‘Koningin van de vrede’ - inzegenen. ‘Ik was heel blij dat ik vandaag de kerk mocht inzegenen, omdat hier in deze wijk Lutselus negen jaar geleden iets dramatisch is gebeurd. Twee dagen voor de instorting was de kerk nog helemaal gevuld met kinderen die kerstviering hadden. De avond tevoren was er de middernachtmis, en drie uur later is de kerk ingestort’, vertelt de bisschop. ‘Eigenlijk zijn we toen ontsnapt aan een grote catastrofe. We zijn heel dankbaar dat dat niet gebeurd is.’

Ontmoetingscentrum

Het Mariabeeld, een glasraam en de kerkklok konden van onder het puin van de oude kerk worden gehaald en krijgen een bijzondere plek in de nieuwe gebedsruimte. De kerk maakt deel uit van het nieuwe ontmoetingscentrum van Lutselus, waardoor de kerk ook van een polyvalente zaal kan gebruikmaken.

‘We zijn ook heel dankbaar dat het nieuwe kerkgebouw werd ingericht op een heel unieke manier. Het is namelijk een kerkgebouw waarbij een gedeelte specifiek kerkgebouw is en het overige gedeelte polyvalente ruimte is binnen een groot cultureel centrum’, zegt bisschop Hoogmartens. ‘We zijn heel blij met de formule die hier gekozen is, om ecologische redenen maar ook omdat we in de cultuur van vandaag aanwezig willen zijn.’

De kerk bleek zondag alvast overladen vol voor de nieuwe start. ‘De kerk was helemaal gevuld met mensen die op dit historisch moment erbij wilden zijn. Ik denk dat dit een heel belangrijk moment is voor de kerkgemeenschap van Diepenbeek’, aldus de bisschop. ‘Ik had vandaag wel de herinnering van negen jaar geleden. Vandaag wordt dat allemaal een beetje uitgewist en zijn we blij met een nieuw begin.’