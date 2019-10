Cream-drummer Ginger Baker overleden

Ginger Baker, vooral bekend als drummer van de invloedrijke Britse rockgroep Cream, is zondagmorgen overleden. Dat is bekendgemaakt door zijn familie. Baker stierf op 80-jarige leeftijd.

De Brit Peter ‘Ginger’ Baker maakte in de eerste helft van de jaren zestig naam als drummer van de bluesbands Blues Incorporated en The Graham Bond Organisation. In 1966 richtte hij samen met gitarist Eric Clapton en bassist Jack Bruce de rockgroep Cream op. Omdat de drie bandleden elders al hun sporen hadden verdiend, wordt Cream wel eens de eerste ‘supergroep’ uit de rockgeschiedenis genoemd.

Cream - bekend van klassiekers als ‘Sunshine of Your Love’ en ‘White Room’ - valt in 1968 alweer uit elkaar. Baker, die ook Afrikaanse en jazzinvloeden in zijn drumstijl hanteerde, zou later een eigen project opstarten: de jazzfusion-groep Ginger Baker’s Air Force. Ook werkte hij nog samen met groepen als Blind Faith, Hawkwind, Atomic Rooster, Masters of Reality en Public Image Ltd.

Volgens zijn familie is Baker zondagmorgen vreedzaam overleden in het ziekenhuis.