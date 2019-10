De topper die er nooit een was: Club Brugge klopt AA Gent met 4-0

Ook AA Gent kon de Brugse trein niet doen ontsporen. De Slag om Vlaanderen werd makkelijk gewonnen door Club met 4-0, dat profiteerde van een festival aan slordigheden in de defensie van de Buffalo’s maar zelf ook bij momenten wervelend voetbalde. Club blijft leider met een match minder gespeeld, Gent volgt op zes punten.

Aardige affiche op zondagmiddag. Zowel Club Brugge als Gent werden dit seizoen al meermaals geroemd als de beste voetballende ploegen in België, en beide teams mochten dat in Jan Breydel onderling uitvechten. Thorup gooide zijn systeem om en Gent kwam onuitgegeven naar Brugge: het speelde met een driemansverdediging en een versterkt middenveld. Clement gaf het vertrouwen aan dezelfde elf die een punt pakten tegen Real: mét Dennis, Tau en Diatta in de basis.

Al snel werd duidelijk dat Gent een moeilijk middagje te wachten stond. Na enkele prikjes richting Mignolet moesten de Buffalo’s achteruit, en na elf minuten stond Gent al in het krijt. Diatta vond Vanaken - moederziel alleen - met een prima voorzet vanop rechts, de draaischijf kopte zijn vijfde competitietreffer van het seizoen binnen.

Nog voor het halfuur werd de Brugse dominantie omgezet in een dubbele voorsprong. Tau en Dennis konden alleen voor Kaminski niet afwerken na een ultieme tackle van Plastun, die evenwel niet kon verhinderen dat Diatta de rebound scoorde. Na die fase kon Tau trouwens niet verder - Schrijvers kwam hem vervangen.

Nog voor de rust had het eigenlijk 3-0 moeten staan, maar zowel Schrijvers als Dennis konden hun grote kansen niet afwerken. Gent, waar de defensieve fouten opgestapeld werden, had wel reden tot klagen toen een zuivere penaltyfout van Mechele op Yaremchuk niet gefloten werd. De Brugse verdediger maaide het been van Yaremchuk duidelijk weg, maar zowel ref Lardot als VAR Laforge gaven geen kik (foto onder). Onbegrijpelijk. De achterstand van Gent was bij de rust overigens wel terecht. De Buffalo’s zagen achterin sterretjes tegen de snelle spitsen van Club. De ingreep van Thorup bleek na 45 minuten reeds allesbehalve geslaagd.

Foto: BELGA

Het spelbeeld veranderde na de rust niet. Integendeel: Gent ging nog meer kwakkelen achterin. Eerst vergat Diatta te scoren nadat Kaminski een poging van Schrijvers had gepakt, maar niet veel later besloot Plastun een handje te helpen. De Oekraïner liet zich veel te makkelijk aftroeven door Dennis, die Ngadeu nog degradeerde tot kegeltje en onhoudbaar scoorde.

Gent leek veroordeeld tot een afstraffing, en Thorup kwam plots opnieuw met een vreemde zet. Depoitre - op de bank met een lichte knieblessure - mocht plots invallen ondanks dat de positie van Buffalo’s al verloren leek. Gent trok wel steeds nadrukkelijker naar voor. Club ging iets nonchalanter spelen, maar profiteren deden de bezoekers niet. Mignolet moest zich beperken tot enkele geklemde ballen en een redding vanuit een scherpe hoek.

Depoitre Foto: Photo News

Het slotkwartier baarde uiteindelijk een muis. Gent kon niet meer, Club controleerde en drukte door wanneer het dat zelf wou. Zo vergat onder andere Schrijvers en Diagne om de score nog verder op te drijven toen ze alleen voor Kaminski verschenen. In de blessuretijd lukte de 4-0 dan toch nog via Diagne op assist van Vanaken.

lub won zo de Slag om Vlaanderen die er eigenlijk nooit een was en blijft alleen leider met een match minder gespeeld. Gent telt zes punten achterstand en heeft ook nog een inhaalmatch te goed.

Foto: Photo News