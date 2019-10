Ook Albert Heijn België roept vleeswaren terug

Na Aldi roept nu ook supermarktketen Albert Heijn in ons land vleeswaren terug wegens de mogelijke aanwezigheid van listeria. Dat heeft het Federaal Voedselagentschap zondag bekendgemaakt.

Het gaat om charcuterie van het merk Wahid, die eveneens geleverd is door het Nederlandse bedrijf Offerman. Eerder haalde Aldi uit voorzorg rosbief uit de rekken. ‘Dat doen we uit voorzorg. Het is het enige product dat we van Offerman afnemen’, zei Aldi-woordvoerder Dieter Snoeck.

Listeriacrisis

In Nederland kampt de Oost-Vlaamse vleeswarengroep Ter Beke met een listeriacrisis. Er lieten al drie mensen het leven, één vrouw kreeg een miskraam. Donderdagavond besloten de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en Ter Beke om over te gaan tot een terugroepactie. Supermarkten als Jumbo, Sligro en Aldi zijn getroffen.

Bij Jumbo werden 130 producten uit de rekken gehaald, wat aangeeft dat er sprake is van een grote terugroepactie. Dat blijkt ook uit andere cijfers. In Aalsmeer produceert Offerman jaarlijks 7.000 ton charcuterie of zo’n 134.600 kg per week. Veel producten zoals achterham, kipfilet, salami en gesneden rosbief hebben een houdbaarheids­datum van drie weken.

Wat is listeria?

Listeria, een bacterie, komt onder andere voor in de darmen van dieren. Een besmetting met gevaarlijke listeriastammen kan een voedsel­vergiftiging of hersenvlies­ontsteking veroorzaken die in het ergste geval tot de dood leidt. Maar lang niet iedereen krijgt symptomen na de besmetting. De typische symptomen lijken op griep: koorts en/of hoofdpijn. Maar ook diarree, misselijkheid, braken en buikpijn kunnen tot acht weken na besmetting de kop opsteken.

Het grootste risico op een ernstig verloop van de besmetting met listeria lopen ouderen, zwangere vrouwen (risico op vroeggeboorte of een miskraam) en personen met een verzwakt immuun­systeem.