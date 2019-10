Alweer prijs voor Pauwels Sauzen-Bingoal: Laurens Sweeck is de beste in de modder van Pelt

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de GP Pelt, die hij zondag voor de vierde opeenvolgende keer won. Hij haalde het voor Quinten Hermans en Lars van der Haar van Telenet Baloise Lions.

Aan de start in Pelt ontbraken Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, zaterdag winnaar in Meulebeke. Ook Belgisch kampioen Toon Aerts was er niet bij en zoals gekend zijn ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog niet van de partij.

Lars Boom miste compleet zijn start na kettingproblemen, ook Quinten Hermans kende een mislukte start. Wel goed weg was de Nederlander Lars van der Haar. In zijn spoor volgden Laurens Sweeck, Tom Meeusen en de rest van het pak. Van der Haar ging snel, maar zette zichzelf buitenspel na een val op de balken en zou daarna de hele wedstrijd moeten achtervolgen. Ook Sweeck werd daardoor even opgehouden en dus kwam Tom Meeusen op kop.

We kregen veel positiewisselingen in die eerste rondes. Na ronde twee telden we zeven leiders: Daan Soete, Tom Meeusen, Jim Aernouts, Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Thijs Aerts en David van der Poel. Het was Sweeck die opschoof naar voren en zijn goede benen etaleerde. Samen met Aerts, Meeusen en Hermans nam hij opnieuw afstand van de rest. Verbazing plots toen hij van het voorplan verdween. Een haperende rem bleek de oorzaak, maar na een fietswissel begon de drievoudige winnaar in Pelt aan een achervolging.

Intussen had Hermans vooraan het commando genomen. Halfweg cross telde hij vijf seconden voorsprong op Aerts, 14 op Meeusen en 15 op Sweeck.

Het parcours lag er modderig en glibberig bij, Hermans kon maar net een val vermijden in ronde vijf en zag zo zijn voorsprong slinken. Aerts kende ook pech en Sweeck naderde fel. Uiteindelijk zou Sweeck net voorbij het ingaan van de voorlaatste ronde bij koploper Hermans aansluiten.

Lang zou het duo niet samenrijden, op een technische passage maakte Sweeck het verschil en meter na meter nam hij afstand. Hij soleerde naar de zege, voor Hermans. Aerts viel nog terug, in de strijd om derde plek ging Lars van der Haar nog voorbij Meeusen. Tim Kielich werd vijfde.