Vier doden bij schietpartij in Amerikaanse bar

In een bar in de Amerikaanse stad Kansas zijn zondagochtend vier mensen omgekomen en vijf anderen gewond geraakt in een schietpartij. De schutter kon ontkomen.

Dat melden Amerikaanse media op gezag van de politie. Een verdachte stapte de bar binnen en opende het vuur, aldus de politie aan CNN en NBC. Mogelijk waren er meerdere daders. Het zou gaan om een privébar waar enkel leden binnen mogen.

De schietpartij brak uit om 1.27 uur lokale tijd in de bar Tequila KC, aldus politiewoordvoerder Thomas Tomasic. Vier mensen stierven in de bar. De vijf gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel.

De politie vond kogelhulzen van een handvuurwapen. De politie zegt nog geen goede omschrijving van een mogelijke dader of daders te hebben. ‘We weten niet eens hoeveel’, aldus nog Tomasic.