Zestigtal klanten Thomas Cook moet nog gerepatrieerd worden

Na dit weekend moet er nog voor een zestigtal klanten van de failliete touroperator een terugvlucht worden georganiseerd. Dat zegt general manager Mark De Vriendt van het Garantiefonds Reizen. Sinds het faillissement van Thomas Cook zijn al 12.000 mensen gerepatrieerd, van wie 500 mensen dit weekend.

Zaterdag en zondag zijn opnieuw honderden reizigers van Thomas Cook terug naar België kunnen keren. In haast alle gevallen gaat het om reizigers waarvoor op bestaande vluchten een plek werd gezocht, alhoewel zaterdag nog twee aparte vluchten zijn ingelegd. In totaal worden dit weekend ongeveer 500 mensen gerepatrieerd, waardoor de teller sinds het faillissement op 24 september op 12.000 staat.

‘Na vanavond moet nog een zestigtal mensen teruggevlogen worden’, zegt Mark De Vriendt van het Garantiefonds Reizen. Die reizigers bevinden zich nu allemaal in het buitenland, over twee maanden zouden ze allemaal hun reis moeten hebben afgerond en terug naar ons land gebracht zijn.

Die mensen worden in groepjes van soms vier of vijf personen op een vlucht gezet. Het is dus niet zo dat er nog grote repatriëringen moeten worden georganiseerd.