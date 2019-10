‘In wijsheid is veel verdriet.’ Wat Etienne Vermeersch in zijn laatste interview zo somber stemde

De gedachten en geschriften die filosoof Etienne Vermeersch naliet, na zijn overlijden begin dit jaar, zijn verzameld in een boek. Daarin staat ook zijn laatste interview.

Begin dit jaar overleed Etienne Vermeersch. Hij was de bekendste filosoof en publieke intellectueel die Vlaanderen ooit had. Journalist Wouter Woussen ging Etienne Vermeersch enkele weken voor hij stierf nog opzoeken en interviewen. Dat laatste interview is nu opgenomen in het boek ‘Nagelaten geschriften’, waarin twee goede vrienden van Vermeersch - Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt – de gedachten en geschriften bundelden die hij de wereld naliet. Ze gingen ervoor op zoek in massa’s papieren, dozen en mappen – echte en digitale. Wat hebben ze daar gevonden? En wat leert het ons? Wouter Woussen vertelt.

