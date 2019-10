Afschaffing woonbonus: ‘Niemand zal dubbel betalen’

Vlaams Minister-president Jan Jambon (N-VA) verzekert dat niemand die vastgoed koopt verhoogde registratierechten zal betalen en tegelijk geen recht meer zou hebben op de woonbonus.

De afschaffing van de woonbonus die de nieuwe Vlaamse regering doorvoert in ruil voor een daling van de registratierechten van zeven naar zes procent, blijft vragen en kritiek oproepen. Het feit dat er tussen de ondertekening van het koopcompromis en de akte doorgaans enkele maanden zitten, leidt tot onzekerheid.

De registratierechten worden immers vastgelegd op de datum van het compromis, en de woonbonus op de datum van de akte. Vlamingen die dit jaar nog een compromis tekenen maar pas in 2020 de akte, dreigen zo beide voordelen te missen.

Vlaams minister-president Jan Jambon verzekerde in De Zevende Dag dat niemand tussen de twee systemen in zal vallen. ‘We gaan het zo modelleren dat niemand tussen mazen van het net valt’, zei Jambon. ‘Niemand zal dubbelop betalen.’

Pervers effect

Jambon kreeg ook de vraag voorgeschoteld waarom de afschaffing van de woonbonus, een belastingaftrek op het afbetalen van de lening voor een eerste huis, in geen enkel partijprogramma stond. ‘Alle specialisten ter zake zeggen dat de woonbonus een pervers effect heeft en de woningprijzen enkel doet stijgen’, antwoordde Jambon.

‘Ik vraag aan de bevolking niet maatregeltje per maatregeltje te bekijken, wel het globale plaatje’, zei hij nog. ‘Nieuw beleid ontwikkelen zonder ergens pijn te doen, die toverformule heb ik niet, en heeft nog nooit een regering gevonden.’

Twee miljard besparingen

In De Zevende Dag gingen de fractieleiders van de zeven partijen in het Vlaams Parlement in debat. Onderwerp was onder meer de cijfers achter het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, die Jambon afgelopen week weigerde vrij te geven.

De krachtlijnen achter twee miljard euro aan besparingen lekten dit weekend echter uit in De Standaard. ‘Natuurlijk klopt dat’, zei Jambon over de besparingsoperatie van twee miljard. ‘Als je wil uitgeven, moet het van ergens komen.’

‘Goednieuwsshow’

De linkse oppositie was niet mals. ‘Een regeerakkoord zijn woorden, de begrotingscijfers zijn daden’, zei SP.A-fractieleider Conner Rousseau. ‘Dit is een ordinaire besparingsregering’, zei zijn collega Jos D’Haese (PVDA).

‘U probeert een goednieuwsshow te verkopen’, voegde Groen-fractieleider Björn Rzoska daaraan toe. ‘De mensen hebben recht om te weten wat u gaat doen.’ Morgen geeft de regering-Jambon de precieze cijfers vrij, dinsdag volgt er een debat over in het Vlaams Parlement.