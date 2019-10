Nieuw-Zeeland overklast Namibië op WK rugby, Frankrijk naar kwartfinales

Nieuw-Zeeland heeft zondag op het WK rugby in Japan fel uitgehaald tegen Namibië. De All Blacks haalden het in groep B met 71-9. In poule C klopte Frankrijk Tonga met 23-21. Les Bleus steken zo hun ticket voor de kwartfinales op zak.

Nieuw-Zeeland, dat eerder Zuid-Afrika (23-13) en Canada (63-0) klopte, staat in groep B aan kop met veertien punten, voor Zuid-Afrika en Italië (elk 10 punten). De tweevoudige regerende wereldkampioen heeft zijn ticket voor de kwartfinales wel nog niet op zak. In de laatste poulewedstrijd tegen de Italianen valt de beslissing.

Frankrijk haalde het eerder in groep C van Argentinië (23-21) en de Verenigde Staten (33-9). Na de zege tegen Tonga staan de Fransen (13 ptn) in hun poule tweede, achter Engeland (15 ptn). Beide landen bekampen mekaar volgende zaterdag in Yokohama om groepswinst.