De Oostenrijkse politie voert een onderzoek naar een moordpartij met vijf slachtoffers in het skidorp Kitzbühel. Een verdachte is opgepakt, maakte de politie zondag bekend.

Volgens de Tiroler Tageszeitung speelden de feiten zich af in de nacht van zaterdag op zondag in een eengezinswoning. De dader zou zich in de ochtend hebben aangegeven bij de politie. Het zou gaan om een jonge man die de vijf om het leven zou hebben gebracht, meldt de krant. Het motief zou zich in de relationele sfeer bevinden.