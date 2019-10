Fietser geeft zichzelf aan na vluchtmisdrijf

Een 24-jarige man uit Gent heeft zich zaterdagnacht gemeld bij de politie na het ongeval tussen twee fietsers. Daarbij werd een vrouw uit Brugge zwaargewond, maar ze is buiten levensgevaar.

De man herkende zich in de beschrijving in een opsporingsbericht, maar zou niet gemerkt hebben dat hij een andere fietser had geraakt. Dat meldt het parket van Gent.

Zaterdag werd een opsporingsbericht verspreid op basis van een ooggetuigenbeschrijving. Die getuige had een witte of lichtgekleurde elektrische fiets gezien met een man erop die een hoofdtelefoon op had.

Buiten levensgevaar

De verdachte die zich gemeld heeft, had het bewuste traject afgelegd en zou zich in de beschrijving herkend hebben. Wel zou hij niet opgemerkt hebben dat hij een fietser had geraakt.

De vrouw, een veertiger, kwam daarbij ten val en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze is buiten levensgevaar maar werd nog niet verhoord.

Onderzoek

De jongeman werd wel ondervraagd maar zou de feiten in eerste instantie dus niet toegeven. Volgens de ooggetuigenverklaring zou er wel degelijk een fysieke aanrijding gebeurd zijn.

De fiets van de verdachte zal onderzocht worden op sporen van een aanrijding.