Spanjaard Marc Marquez slaat dubbelslag in Thailand en is voor de zesde keer wereldkampioen in MotoGP

De Spanjaard Marc Marquez (Honda) heeft zondag de Grote Prijs van Thailand, de vijftiende manche van het WK snelheid, in de MotoGP-klasse op zijn naam geschreven. De 26-jarige Marquez steekt na de zege zijn zesde wereldtitel in de categorie op zak.

Marquez hield op het Chang International Circuit de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) achter zich. Andrea Dovizioso, de Italiaanse rivaal van Marquez, eindigde pas als vierde en kan met nog vier manches voor de boeg de Spanjaard niet meer bijbenen. Marquez was sinds zijn eerste seizoen in de MotoGP in 2013 steeds de beste, alleen in 2015 moest hij vrede nemen met het brons. In 2010 won hij ook de toenmalige 125 cc-klasse, twee jaar later zegevierde hij in de Moto2.

In de Moto2 stak de Italiaan Luca Marini (Kalex) de GP-zege op zak. Zijn Spaanse teammaat Alex Marquez, die van de pole mocht vertrekken, eindigde pas als vijfde maar blijft de WK-stand aanvoeren. Met 224 punten houdt hij zijn land- en ploeggenoot Augusto Fernandez (184 ptn) achter zich.

In de Moto3 ging de GP-winst naar de Spanjaard Albert Arenas (KTM). De Italiaan Lorenzo Dalla Porta (Honda) eindigde als tweede, maar doet een goede zaak in de WK-stand. Dalla Porta staat nu ruimer aan kop met 204 punten. De Spanjaard Aron Canet (KTM) volgt met 182 punten.

Op 20 oktober staat in Motegi de GP van Japan op de agenda.

Foto: REUTERS