Nieuw plastic goedkoper dan gerecycleerd materiaal

PET-flessen maken uit nieuw materiaal is in de VS goedkoper geworden dan het recycleren van bestaande flessen. Dit zou voor fabrikanten het signaal kunnen zijn om minder in te zetten op gerecycleerd materiaal.

Dat schrijft persagentschap Bloomberg, dat zich baseert op een onderzoek van S&P. Daarvoor vergeleek het de prijs voor het maken van PET-flessen uit nieuw materiaal met dat van gerecycleerde stoffen sinds 2008. Dit voorjaar werd nieuw materiaal voor het eerst goedkoper dan gerecycleerd materiaal. S&P verwacht dat de prijsverhouding nog enige tijd zo zal blijven.

De verklaring is eenvoudig: er is te veel nieuw PET beschikbaar, en niet genoeg gerecycleerd materiaal. Dat komt deels uit het opstarten van de productie van schalie-olie in de VS, en de mogelijkheid om daar goedkope plastics van te maken. Aan de andere kant is het aanbod van recyclagemateriaal afgenomen door de handelsoorlog tussen de VS en China.

Bloomberg merkt op dat de flessenproducenten op korte termijn wellicht zullen blijven werken met gerecycleerd materiaal: hun klanten vragen daar immers om. Mogelijk zou ook het productieproces moeten aangepast worden. Maar als de prijs van nieuw materiaal lang goedkoper blijft, zou die houding kunnen wijzigen.